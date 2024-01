Актьор от "Индиана Джоунс" загина в самолетна катастрофа с двете си дъщери

51-годишният Кристиан Клепсер, който се наричаше с артистичното име Крисчън Оливър, е загинал при инцидента, заедно с децата си Мадита и Аник. Пилотът на самолета Робърт Сакс също е загинал.

По време на кариерата си Клепсер се появява в големи филми като Speed ​​Racer и Valkyrie и наскоро участва в последната част от франчайза на "Индиана Джоунс".

Оливър ще се появи в предстоящия филм Forever Hold Your Peace, който той също продуцира и току-що засне последните си сцени на 20 декември. Тъжната вест за гибелта на актьора и децата му заля мрежата от съболезнования. Режисьорът на последния му филм, Ник Лайън, отдаде почит на Оливър, публикувайки снимка в последния им снимачен ден, казвайки: „Говорихме за продуцирането на филм заедно от години и най-накрая го направихме! Благодаря ти, че си страхотен колега, актьор и приятел".

