Българският продуцент Мартин Малинов триумфира с 5 награди в Кан

Филмите, продуцирани от Мартин Малинов, спечелиха общо 5 награди на Световния филмов фестивал в Кан Remember The Future , включително и за най-добър продуцент.

Младият българин, който следва филмово продуцентство в Университета „Чапман“, Калифорния, САЩ, участва в конкурсната програма с 2 филма, заснети в България.

Първият, Nothing Can Ever Ruin This (Нищо не може да разруши това), спечели три награди: Най-добър продуцент, Най-добър романтичен филм и Най-добра кинематография.

Вторият филм, An Alcoholic Visits Me Every Night (Алкохолик ме посещава всяка вечер), бе отличен в две категории: Най-добър актьор в късометражен филм и Най-добър звук.

Целта на международния филмов фестивал Remember the future във Френската Ривиера е да насърчи развитието на нова вълна таланти, като събира артисти от цял ​​свят и им осигурява повече видимост и признание.

Мартин Малинов е сред победителите през ноември 2023 г., което увеличава шансовете му за спечелване на статуетката Златна фея и излъчване на филмите му на големия филмов фестивал в световната столица на киното.

През годините във фестивала Remember the future са участвали световноизвестни знаменитости като, Робърт Кенеди, Йоко Оно, Клинт Истууд, Ричърд Брансън, Брус Уилис, Дженифър Лопес и други.

