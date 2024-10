Дръзката биографична драма "Лимонов" получи награда Синелибри 2024

Дръзката биографична драма "Лимонов" (2023), копродукция на Италия, Франция и Испания на режисьора Кирил Серебренников, спечели награда "Синелибри" за майсторска екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм на десетото издание на фестивала. Филмът е адаптация по едноименния роман на големия френски писател Еманюел Карер, а в написването на сценария участва Павел Павликовски, полско-британски режисьор и сценарист, известен с филми като "Студена война" и "Ида".

Снимка: CineLibri

Церемонията по награждаване се състоя на 25 октомври в зала 1 на НДК в присъствието на жури в състав: Мария Бакалова, Кристин Льоненс, Игнасио Серикио, Ан Кюсак. Писателят Даниел Келман, който беше принуден да отложи пътуването си за София за февруари 2025, също даде гласа си. Бакалова, в качеството си на президент на журито, обяви победителя и мотивите за решението: "Наградата печели филмът "Лимонов" на реж. Кирил Серебренников заради своя мощен и противоречив, но завладяващ персонаж, чиято необикновена "трансконтинентална" съдба осветява най-уязвимите страни на съвременните общества и излага на показ неудобни истини. Адаптация по биографичния роман на Еманюел Карер, този смел филм избира поезията като средство да разкаже шеметна приказка за свободата. Журито оценява изключително органичното и харизматично превъплъщение на Бен Уишоу в ролята на Едуард Лимонов и въздействащата съвременна кинематография." Театралният и кинорежисьор Кирил Сребренников, известен с нестандартния си творчески подход и със скандалните обвинения на руските власти срещу него като представител на артистичния елит, прие наградата задочно с искрена благодарност за оказаната чест.

Другите отличени филми

Журито присъди и отличие за специален принос, което отиде при филма "Майстора и Маргарита" на режисьора Михаил Локшин, една творба, която буди полярни чувства по обясними причини. Отличие беше връчено "заради внушителната продукция, дизайн, костюмография и актьорска игра, както и заради оригиналния прочит на емблематичния роман на Булгаков, в подкрепа на творческия дух като съпротива срещу репресиите и тоталитаризма. Филмовата драматургия добавя нови пластове към романа, утвърждавайки идеята за свободната воля на артиста, който остава неподкупен и запазва достойнството си независимо от цензурата и конюнктурните промени."

В категорията за най-добър документален филм журито, представено от Рене Карабаш, проф. Божидар Манов и Найо Тицин, присъди награда Синелибри 2024 на филма "Уилям Фокнър: Миналото никога не умира", дело на режисьора Майкъл Модак-Труран. Проф. Манов обяви мотивите: "Това не е просто биографичен разказ за един голям писател, а филм, който осветява пътя на изграждането му като забележителна фигура в американската и световна литература. Но не пропуска и личната му гражданска позиция спрямо някои от най-важните и сложни проблеми на американското общество като расовата равнопоставеност и човешките права. От името на режисьора наградата прие г-жа Анита Модак-Труран, продуцент на филма. "Уилям Фокнър: Миналото никога не умира" може да гледате на 28 октомври в Дома на киното.

Проф. Божидар Манов връчва наградата, снимка: CineLibri

И в тази категория беше присъдено отличие за специален принос – то отиде при разтърсващия документален филм "Монумент на любовта" на Джейкъб Комфорти. Мотивите на журито са повече от убедителни: "Този емоционален разказ за съдбата на българските евреи, филтриран през личната история на семейство Комфорти, се отличава със своята неочаквана поетичност, която избуява като минзухар на фона на драматичните събития от времето на Холокоста. Пленява ни със скритите послания от случайните надписи по улиците, с целувката на българската учителка и нейната еврейска ученичка, със "сгъстяването на облаците" над главата на главната героиня. "Монумент на любовта" е болезнено важен филм за миналото, което може да се повтори. Филм-предупреждение за опасността отново да се окажем от грешната страна на барикадата. Филм-напомняне, че борбата с тоталитаризма и фашизма не е приключила. Че изборът отново е в нашите ръце и той се заключава в това: дали ще изберем "монумента на разрухата" или ще построим най-после и веднъж завинаги "монумента на любовта". Филма може да гледате на 2 ноември в Casa Libri в рамките на събитие, организирано съвместно с "Шалом" в България.

Фестивалът Синелибри продължава

До края на фестивала предстоят още филмови премиери и любопитни събития. На 29 октомври в Дома на киното режисьорът Миша Пекел и световноизвестната писателка от български произход Капка Касабова ще разкажат за съвместната си работа по "Човешките потайности" ("The Insides of Our Lives"). Вдъхновен от романа "Граница", филмът е художествено-документална импресия за външните и психологическите граници и носи деликатното внушение, че всеки от нас при определени условия може да се окаже притиснат между възможността и катастрофата. На 31 октомври в кино "Одеон", в рамките на галасъбитие на Израел, ще се състои премиера на трагикомичния трилър "Дезертьорът". Ценителите на виртуозните екранизации не бива да пропускат и галасъбитието на Ирландия на 1 ноември, съпроводено с премиера на филма "С лице към изгряващото слънце". Един покоряващ разказ за ежедневното съществуване на хора, които нямат почти нищо, но и не искат нищо повече. Адаптация по едноименния роман на ирландския писател Джон Макгахърн, този кинематографичен шедьовър напомня за филмите на Ермано Олми и братя Тавиани.

На 3 ноември от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще се състои церемония по награждаване на победителите в конкурса за късометражен филм. Диплом, статуетка и парична награда ще получи един от седемте номинирани филма. Заглавията са: "Вълкът" на Теодор Ушев, създаден по мотиви от разказ на Емилиян Станев; "Двама" на Симона Евстатиева, създаден по мотиви от разказа "Да" на Йорданка Белева; "Дъщерята на художника" на Димитър Димитров по "Баща и дъщеря" на Даниил Хармс; "Регистър Злополуки" на Ивайло Чучков и Веска Чучкова; "Семеен портрет на чернозема" на Иван Попов-Заека по разказ на Йорданка Белева; "Монополът" на Гал Геносар; "Скарлет" на Мария Бобева. Жури в състав Маргарита Стойкова – актриса, Николай Илиев – режисьор, сценарист и продуцент, Коста Каракашян – хореограф, режисьор и продуцент, ще излъчи филма победител.

