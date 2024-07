Край: Съдът прекрати делото срещу Алек Болдуин, той се разплака (ВИДЕО)

Актьорът Алек Болдуин избухна в сълзи, когато съдия от Ню Мексико прекрати делото срещу него за непредумишлено убийство, касаещо фаталната стрелба на снимачната площадка на филма Rust ("Ръжда").

На процеса е сложен край три дни след началото на делото на Болдуин в Санта Фе - само на няколко километра от мястото, където през 2021 г. операторът Халина Хътчинс беше застреляна с револвер, който актьорът използвал по време на репетиции.

Това е вторият път, в който делото срещу Болдуин се прекратява след стрелбата през октомври 2021 г. Той няма да бъде съден отново.

