Мария Бакалова опроверга "Гардиън": Заглавието било лъжливо, а думите й не били по адрес на Тръмп

Мария Бакалова: Тръмп е един от най-злите хора на нашия век - с това заглавие излезе британският всекидневник "Гардиън", като публикува и интервю с българската актриса, която влиза ролята на Ивана Тръмп в новия филм "Стажантът". Но заглавието се оказа манипулирано и не е по нейните думи, а е написано от журналиста Емин Санер и не отговаря на истината, твърдят от екипа на актрисата.

Екипът на Мария Бакалова е предоставил запис на интервюто, от който става ясно, че тези думи са изречени за Рой Маркъс Кон - адвокат на Доналд Тръмп от времената, които лентата проследява. След направеното опровержение The Guardian промени заглавието, а същото направиха и всички други медии на Острова.

„Заглавието, което се появи в The Guardian по повод на интервю дадено от Мария Бакалова, която играе ролята на Ивана Тръмп във филма „Стажантът“ са плод на въображението на журналиста Емин Санер (Emine Saner) и не отговарят на истината“. Това се посочва в официална позиция на Мария Бакалова.

Ето как изглежда статията в момента, а реалните думи на Мария Бакалова относно Тръмп и предстоящия филм са: „Това не е политически филм. Хората са многопластови създания."

Статията продължава с оригиналния цитат: „In the film, Trump (played by a toupeed Sebastian Stan) is ambitious but slightly awkward and in the shadow of his father. He is then mentored and moulded by nefarious lawyer Roy Cohn (played, typically magnificently, by Succession's Jeremy Strong), whom Bakalova describes as "one of the most vicious people of our century".

В превод:

„Във филма, Тръмп (изигран от Себастиан Стан) е амбициозен, но леко непохватен и в сянката на баща си. След това той е наставляван и шлифован от подлия адвокат Рой Кон (изигран великолепно от Джереми Стронг от Succession), когото Бакалова описва като „един от най-злите хора на нашия век".