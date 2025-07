Обявиха номинациите за наградите "Еми": Вижте кой ще се бори за призовете

Наградите "Еми" са най-ценното отличие в телевизионната индустрия, което се връчва за високи постижения в областта. Всяка година обявяването на номинациите бележи началото на сезон на очакване и дебати, в който се открояват продукциите, които са привлекли вниманието на критиците и зрителите. На церемония, водена от актьорите Бренда Сонг и Харви Гилен, Телевизионната академия обяви списъка с номинираните за 77-ото издание на наградите - селекция, която според нейния президент Крис Абрего отразява таланта, творчеството и нарастващото разнообразие на съвременната телевизия.

Тазгодишният списък не разочарова, включвайки различни сериали, които доминират сред зрителите. От епични, мащабни драми като "The Last of Us" и "Андор", до прочути комедии като "Abbott Elementary" и "Мечката" - номинациите обхващат широк спектър от жанрове и разкази. Тази разнообразна селекция обещава галавечер, която не само ще отличи най-доброто от годината, но и ще предложи цялостен преглед на динамичното и постоянно развиващо се състояние на телевизията.

Номинации за наградите "Еми" за 2025 г.

Ето пълния списък на номинираните за наградите "Еми" през 2025 г.

Най-добър драматичен сериал: "Андор", "Дипломатът", "The Last of Us", "Рай", "The Pitt", "Разделение", "Slow Horses", "Белият лотос"

Най-добър комедиен сериал: "Abbott Elementary", "Мечката", "Хитринки", "Nobody Wants This", "Само убийства в сградата", "Shrinking", "Студиото", "Какво правим в сенките"

Снимка: Getty Images

Най-добър минисериал: "Юношество", "Черно огледало", "Dying for Sex", "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", "Пингвина"

Най-добър актьор в драматичен сериал: Стърлинг К. Браун - "Рай", Гари Олдман - "Slow Horses", Педро Паскал - "The Last of Us", Адам Скот - "Разделение", Ноа Уайли - "The Pitt"

Най-добра актриса в драматичен сериал: Кати Бейтс - "Matlock", Шарън Хорган - "Лоши сестри", Брит Лоуър - "Разделение", Бела Рамзи - "The Last of Us", Кери Ръсел - "Дипломатът"

Уолтън Гогинс, снимка: Getty Images

Най-добър актьор в поддържаща роля в драматичен сериал: Зак Чери - "Разделение", Уолтън Гогинс - "Белият лотос", Джейсън Айзъкс - "Белият лотос", Джеймс Марсдън - "Рай", Сам Рокуел - "Белият лотос", Трамел Тилман - "Разделение", Джон Туртуро - "Разделение"

Най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен сериал: Патриша Аркет - "Разделение", Кери Кун - "Белият лотос", Катрин Ланаса - "The Pitt", Джулиан Никълсън - "Рай", Паркър Поузи - "Белият лотос", Наташа Ротуел - "Белият лотос", Ейми Лу Ууд - "Белият лотос"

Най-добра актриса в комедиен сериал: Узо Адуба - "Резиденцията", Кристен Бел - "Никой не иска това", Куинта Брунсън - "Abbott Elementary", Айо Едебири - "Мечката", Джийн Смарт - "Хитринки"

Адам Броуди, снимка: Getty Images

Най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал: Адам Броуди - "Никой не иска това", Сет Роугън - "Студиото", Джейсън Сийгъл - "Shrinking", Мартин Шорт - "Само убийства в сградата", Джеръми Алън Уайт - "Мечката"

Най-добра актриса в поддържаща роля в комедиен сериал: Лайза Колон-Заяс - "Мечката", Хана Айнбиндер - "Хитринки", Катрин Хан - "Студиото", Джанел Джеймс - "Abbott Elementary", Катрин О'Хара - "Студиото", Шерил Лий Ралф - "Abbott Elementary", Джесика Уилямс - "Shrinking"

Най-добър актьор в поддържаща роля в комедиен сериал: Айк Баринхолц - "Студиото", Колман Доминго - "Четирите сезона", Харисън Форд - "Shrinking", Джеф Хилър - "Някой някъде", Ебон Мос-Бакрах - "Мечката", Майкъл Ури - "Shrinking", Боуен Янг - "Saturday Night Live"

Най-добър актьор в минисериал или телевизионен филм: Колин Фарел - "Пингвина", Стивън Греъм - "Юношество", Джейк Джиленхол - "Presumed Innocent", Брайън Тайри Хенри - "Dope Thief", Купър Кох - "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

Кейт Бланшет, снимка: Getty Images

Най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм: Кейт Бланшет - "Disclaimer", Меган Фахи - "Sirens", Рашида Джоунс - "Black Mirror", Кристин Милиоти - "Пингвина", Мишел Уилямс - "Dying for Sex"

Най-добър актьор в поддържаща роля в минисериал или телевизионен филм: Хавиер Бардем - "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", Бил Кемп - "Presumed Innocent", Оуен Купър - "Юношество", Роб Дилейни - "Dying For Sex", Питър Сарсгаард - "Presumed Innocent", Ашли Уолтърс - "Юношество"

Най-добра актриса в поддържаща роля в минисериал или телевизионен филм: Ерин Дохърти - "Юношество", Рут Нега - "Presumed Innocent", Диърдри О'Конъл - "Пингвина", Клои Севини - "Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story", Джени Слейт - "Dying for Sex", Кристин Тремарко - "Юношество"

Най-добро състезателно риалити шоу: "The Traitors", "RuPaul's Drag Race", "The Amazing Race", "Survivor", "Top Chef"

Най-добро токшоу: "Jimmy Kimmel Live!", "The Daily Show", "The Late Show with Stephen Colbert"