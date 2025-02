Отиде си голяма звезда от "Карате кид" и множество сериали

Актьорът от "Дедууд" и "Карате кид" Питър Джейсън почина на 80 години, оставяйки след себе си впечатляващо наследство с над 270 актьорски изпълнения в киното, телевизията и видеоигрите, съобщи "London Evening Standard". След новината за кончината му в Холивуд заваляха възпоменания. Джон Карпентър си спомни за него като за "един от най-великите актьори в киното". "Питър Джейсън, един от най-великите характерни актьори в киното, почина. Първият му филм беше "РИО ЛОБО" на Хауърд Хоукс. Той беше скъп приятел и ще ми липсва ужасно много", написа Карпентър в X.

