Отиде си звезда от филма "Първичен инстинкт"

На 86-годишна възраст почина Денис Арнт, обичан актьор, известен най-вече с ролите си в "Първичен инстинкт" и "S.W.A.T.". Семейството на Арнт потвърди новината в некролог, публикуван в сряда, 26 март, като сподели, че той е починал "спокойно в леглото си" в дългогодишната си къща в Ашланд. "Той пренесе своя блясък, страст и отдаденост във втората си кариера на актьор, както на сцената, така и на екрана", пише семейството му.

"Арнт изживя живота си като пълноценно и щедро изпълнение, известен с невероятното си остроумие, чар, бунтарски дух, непримиримост, чувство за хумор, пестеливост и страст към изкуството си", добави семейството му. "Наследството му, както на сцената, така и извън нея, ще продължи да живее в сърцата на семейството, приятелите и членовете на общността."

Снимка: Getty Images

Пилот и бляскав актьор

Семейството на Арнт отбелязва, че той е роден през 1939 г. - годината, в която излиза "Магьосникът от Оз", който прави революция в използването на цветовете във филмите. Семейството му оприличава живота на актьора на култовия филм, който започва в "черно и бяло", преди да разцъфне в живот, изпълнен с "цвят, блясък, дръзки приключения и страст".

Близките му пишат, че Арнт е служил в армията по време на войната във Виетнам, работейки като пилот на хеликоптер. За службата си по време на войната той е награден два пъти с Пурпурно сърце. По-късно продължава да лети с хеликоптери в Аляска. След като се пенсионира като пилот, се мести в Сиатъл, където започва актьорската му кариера. Негов приятел го "убеждава" да се яви на прослушване в местен театър и той успява да получи "главната роля".

След това той "прекарва няколко сезона в Орегонския шекспиров фестивал", преди да започне кариерата си в Холивуд. В края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век той участва като гост в няколко телевизионни предавания, сред които "The Wonder Years", "Annie McGuire", "Murder, She Wrote" и "L.A. Law".

През 1992 г. Арнт се превъплъщава в ролята на лейтенант Фил Уокър, който разпитва героинята на Шарън Стоун Катрин Трамел в една от най-емблематичните сцени в киното - от "Първичен инстинкт". През 2002 г. участва в ролята на надзирателя Липском във филма "Undisputed", а през 2003 г. получава ролята на сержант Хауърд в "S.W.A.T.".

В края на 90-те и през 2000-те и 2010-те години Арнт продължава да играе, като се появява в сериали, сред които "Ally McBeal", "Picket Fences", "Grey's Anatomy", "CSI: Crime Scene Investigation", "The Practice", "Supernatural" и "The Good Fight". Последните му роли включват участие в сериала "How to Get Away with Murder" през 2018 г. и участие в късометражния филм "Do Over" през 2023 г.

На наградите "Тони" през 2017 г., снимка: Getty Images

Семейството на покойния актьор отбелязва, че номинацията му за награда "Тони" през 2017 г. за изпълнението му в пиесата "Хайзенберг" на Бродуей остава един от най-ярките моменти в десетилетната му кариера в шоубизнеса.Освен работата си в киното и на сцената Арндт е запален мореплавател, който "страстно обича да плава с лодката си около островите Сан Хуан".

Семейството на Арнт организира частно погребение в негова чест и сподели в некролога му, че "вместо цветя, той би искал да ви помоли да хванете живота за топките и да следвате страстта си", пише "People".

