Почитат народите на Украйна и Иран на Берлинале

В изявлението се посочва, че организаторите на Берлинале категорично заклеймяват агресивната война на Русия, която нарушава международното право, и изразява солидарност с народа на Украйна и с всички хора, които водят кампании срещу тази война. Фестивалът подкрепя и смелите демонстранти в Иран, които се защитават срещу жестокия, недемократичен управляващ режим, се казва още в комюникето, публикувано на сайта на Берлинале. Подкрепата ще се изрази в специални прожекции на кинофестивала, чрез дискусии и тематични програми.

Жест към Украйна ще бъде отправен още на червения килим в четвъртък вечер, където са поканени украинският посланик във ФРГ Олексий Макаев, творчески екипи на украински продукции и представители на международния младежки кинофестивал "Молодист" в Киев и на Одеския международен кинофестивал.

"Ролята на киното и на изкуството в иранската революция" е темата на дискусия, която организаторите на кинофестивала са планирали за 18 февруари с участието на режисьорката Сепиде Фарси, актрисите Ясмин Табатабаи и Мелика Фуротан и на продуцента Фарзад Пак. Събитието ще събере за дискусия ирански, кюрдски и афганистански кинодейци с политически представители.

Световната премиера на романтичната комедия от САЩ "Тя дойде при мен" ("She Came to Me") на режисьорката и сценаристка Ребека Милър с участието на Питър Динклидж, Мариса Томей и Ан Хатауей ще открие 73-ото издание на Берлинале в Берлинале Паласт в германската федерална столица в четвъртък вечер. Премиерата на филма е извън конкурсната програма, в рамките на Специалната гала на Берлинале.

В конкурсната програма на Берлинале са 19 филма, а на кинофорума ще се представят общо 287 продукции от 67 страни. Публиката ще може да ги гледа в над 30 киносалона и зали в Берлин.

На 25 февруари вечерта членовете на международното жури на 73-ото издание на Берлинале – Кристен Стюарт, която е председател, Голшифте Фарахани, Валеска Гризебах, Раду Жуде, Франсин Мейслър, Карла Симон и Джони То, ще обявят лауреатите на осемте награди в основната конкурсна програма – "Златна мечка" за най-добър филм и седем статуетки "Сребърна мечка". Американският режисьор Стивън Спилбърг ще бъде почетен със "Златна Мечка" за цялостния си принос в развитието на киното.

На церемонията ще станат известни и победителите в десет различни секции на Берлинале.

Берлинале тази година се провежда напълно присъствено за пръв път от 2020 г. "След две години пандемия смятахме, че ще се върнем към обичайното - нашето първо Берлинале от 2020 г., но всичко се промени", казва в интервю за "Скрийн дейли" преди дни изпълнителят директор на фестивала Мариете Рисенбек, която оглави Берлинале през 2019 г. Тогава за творчески директор бе избран Карло Шатриан. "Трябваше да предоговаряме всички наети зали, компании за технически услуги, дори кетъринга и хотелите. Заради войната и енергийната криза дори да си започнал да преговаряш с някого през август, когато стигнеш до споразумение през декември, цените вече са се повишили. Публиката на изкуството се завърна, но частично, друга част не се завърна. Нашата роля е да мотивираме хората да дойдат отново в киносалоните и да гледаме заедно филми", казва директорката на Берлинале, цитирана от БТА.

Берлинале е "уникален, защото е място за посрещане на важни гости и на звезди, но е и голям фестивал за публиката", казва пред изданието Карло Шатриан. Той добавя, че програмата на кинофорума е амбициозна и е събрала филми, които са дръзки и забавляват публиката: "Комбинирали сме филми, които дават доста реалистичен поглед към света като документалния "Суперсила" на Шон Пен, с такива, които отвеждат публиката далеч от суровата действителност като "Семейство Фейбълман" на Стивън Спилбърг".