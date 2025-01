Роби Уилямс обмисля продължение на биографичния си филм "Better Man"

Роби Уилямс разкри плановете си за продължение на биографичния мюзикъл "Better Man", въпреки че филмът се провали в САЩ. На пръв поглед сюжетът е добре познат биографичен материал, описващ възхода на попзвездата към славата и последвалата борба с пристрастяването, лошото психично здраве и постепенното възраждане на кариерата му. Това обаче не е обикновен биографичен филм - 50-годишният Роби е представен като CGI маймуна през цялото време. Самият Роби озвучава филма, а актьорът Джоно Дейвис е облечен в костюм, за да се превъплъти в маймуната рок и диджей звезда.

Той може и да е истинска музикална икона в Обединеното кралство, но публиката в Щатите не е толкова възприемчива - Роби е повече или по-малко неизвестен отвъд океана. Това се отразява на разочароващия боксофис на филма там, който досега е спечелил само 1,1 млн. долара. Това е особено разочароващо, като се има предвид, че филмът е продуциран за около 110 млн. долара. Това обаче не е намалило ентусиазма на Роби за продължение.

Както и не може да намали ентусиазма на българските му фенове, които нямат търпение да го видят отново в България на 28 септември на Национален стадион "Васил Левски", когато ще изнесе своя втори концерт в страната ни.

Ще има ли втора част?

Снимка: Getty Images

В разговор с австралийския диджей Шон Браун Роби казва: "Има толкова много неща, които не се получиха във филма. Само защото не можахме да го вместим - не защото се срамувах или бях прекалено притеснен да го включа... просто има много истории. Щеше да се наложи да бъде петчасов филм, за да поберем всичко", каза той, като добави, че "се надява да се получи добре и да има "Better Man 2". Филмът може и да е разочаровал финансово, но тези, които са го гледали, реагират по-благосклонно - филмът има 88% рейтинг в сайта "Rotten Tomatoes", като до момента е оценен от 180 критици.

Тори Брейзър - старши филмов репортер на "Metro", дава на "Better Man" 4,5 звезди, като хвали "непоколебимото писане" и го описва като подходящо "банален". Филмът може да се похвали и с 90% оценка на публиката в "Rotten Tomatoes", като зрителите го определят като "стоплящ сърцето", "суров" и "честен" - включително и тези, които дори не са знаели кой е Роби.

Защо Роби е маймуна?

Режисьорът Майкъл Грейси, който режисира "Най-великият шоумен" през 2017 г., обясни мотивите си да превърне Роби Уилямс в маймуна. "Той буквално се възприема като маймуна, която се изявява... и си помислих: "Това би било невероятно; с удоволствие бих гледал този филм", каза той пред "Deadline" през август.

Междувременно актьорът Джоно Дейвис обясни пред "Metro" тънкостите на обличането на костюм за улавяне на движението, за да изиграе Роби Уилямс. "Не е особено ласкателно", смее се той за нелепия си вид на снимачната площадка. Относно опознаването на човека, стоящ зад хитове като "Angels", "Let Me Entertain You" и "Rudebox", Джоно каза: "Той е толкова добре документиран в една част от живота си, но всъщност не можете да видите човека по начина, по който пресата си го представя. Имах толкова много въпроси, а той беше много отзивчив и ми даде много отговори и това помогна за създаването на едно много по-завършено представление.", пише БГНЕС.

