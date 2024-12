Welcome back! Роби Уилямс с грандиозен концерт в София през септември!

Изключителният изпълнител Роби Уилямс ще дойде за грандиозен концерт в София на 28 септември 2025 г. на Национален стадион "Васил Левски", обявиха организаторите от Fest Team. Гостуването на култовия певец е част от турнето му през следващата година, което ще мине през Великобритания, Ирландия и Европа. Това ще бъде второ шоу на Уилямс в България, като първото беше през 2015 г. на вече несъществуващия фестивал Spirit of Burgas.

Билетите за стадионното шоу на Роби Уилямс ще бъдат достъпни ексклузивно за членовете на Fest Club този четвъртък, 19 декември, а в петък, 20 декември, ще стартира и тяхната официална продажба в мрежата на Ticket Station.

"Това турне ще бъде най-дръзкото ми до момента - нямам търпение да ви видя догодина! Ще има песни от филма "Better Man", а също и нова музика.", казва Роби Уилямс за концертите, които готви през 2025 г.

Роби Уилямс е световноизвестен и обичан заради харизмата си и енергията на сцената, която неизменно се предава и на публиката. На концерта си в София на 28 септември той ще ни покаже още веднъж защо е на върха вече над 25 години.

Велик Роби!

Уилямс е един от най-добре продаваните изпълнители за всички времена. Кариерата му започва през 90-те години като член на световноизвестната бой банда Take That, но през 1995 г. дава старт на соловия си път и бързо превзема музикалната сцена.

Албумите му са продадени в над 85 милиона копия, а хитове като "Angels", "Feel", "Rock DJ", "Let Me Entertain You" и "She's The One" и "Millenium" вече са смятани за абсолютни класики. Роби Уилямс е носител на 18 награди БРИТ - повече от всеки друг изпълнител. Концертите му се отличават с брилянтна музика и много специални ефекти.

След броени дни биографичният филм за Роби Уилямс - "Better Man", ще излезе по кината. Освен че разказва любопитната история на изпълнителя, продукцията се отличава и с нещо особено нетипично - в главната роля не е актьор, а маймуна.

