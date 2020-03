Благодаря. Вие сте отличен шофьор (ВИДЕО)

"Thank you. You are excellent driver" (бел. ред. - преводът на репликата е в заглавието). Това заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, след като заедно с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен беше повозен по традиция към чуждестранните гости на България от премиера Бойко Борисов.