Думите от заглавието са на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, изречени в сутрешния блок на Нова телевизия. Още: Рекордно навалял сняг на Шипка, десетки населени места в Габровско са без ток

Почистени ли са улиците в София?

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Той поясни, че не за първи път вали сняг по това време на годината и отбеляза, че през 2023 г. обстановката е била далеч по-тежка, когато подадените сигнали към спешния телефон 112 са били над 1000, а за последното денонощие те са около 220.

Той допълни, че улиците в София са почистени, докато планинските проходи остават най-трудни за преминаване и там екипите продължават да разчистват. В тази връзка Джартов отправи апел към шофьорите да не предприемат пътуване, освен ако не е крайно наложително.

Относно ситуацията с пътниците от влака София – Варна директорът на ГДПБЗН сподели, че вода им е била осигурена от началника на гарата.

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