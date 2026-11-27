Думите от заглавието представляват въпрос на BBC към украинския президент Володимир Зеленски и неговия отговор на питането - ОЩЕ: Зеленски сряза Тръмп: Приятел с Путин е като приятел с Хитлер. В Либия ВСУ не действат сами
"Той (Путин) е агресор и убиец. Не може да е приятел, просто не може", поясни Зеленски и каза, че е въпрос на избор на президента на САЩ как да се държи, обаче е странно - ОЩЕ:
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Q: What do you feel like when you see Trump hugging Putin, calling him his friend? Zelensky: It's the same as somebody saying about Hitler during the Second World War that he's a good friend. He is an aggressor and a killer. He can't be a friend. He just cannot be. https://t.co/cXaquaWlVR— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
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