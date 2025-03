Всички искаме мир. Унгария се изолира, а останалите 26 страни ще продължим да подкрепяме Украйна

Думите от заглавието са на председателя на Европейския съд Антониу Коща и касаят общоевропейското съгласие за превъоръжаване, от което Унгария не се отцепи, както и европейският ангажимент за продължаваща и по-сериозна помощ за Украйна, което Унгария не прие: Унгария отказа да подпише решението на 26 държави да се прати военна помощ за Украйна

Follow the press conference live after the Special European Council #EUCO ↓ https://t.co/f0mhuYNFza — António Costa (@eucopresident) March 6, 2025

"Днес е определящ момент за Европа. Вървим решително към силна и суверенна отбрана на Европа, насочвани от чувство на спешна необходимост. Решихме да инвестираме в приоритетни области: ПВО и ракетна защита, артилерийски системи, ракети и боеприпаси", поясни Коща:

Today marks a defining moment for Europe.



We are delivering and we are moving decisively towards a strong and more sovereign Europe of Defence, guided by a new sense of urgency.#EUCO pic.twitter.com/TVon6py1nD — António Costa (@eucopresident) March 6, 2025

"Сигурността на Украйна е в ядрото на европейската сигурност - подкрепата ни не намалява. Готови сме да подкрепим Украйна за решителни преговори за постигане на устойчив мир", добави бившият португалски премиер:

Ukraine’s security is at the core of Europe’s security.



Our support is unwavering. If the war continues. In any future peace negotiations. In reconstruction. In accession to the European Union.#EUCO pic.twitter.com/O2IuzXrx9F — António Costa (@eucopresident) March 7, 2025