Думите от заглавието са на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Путин дава т.нар. пряка линия - пресконференцията му в края на всяка година, с някои изключения - например Ковид и първата година на войната в Украйна. Именно там увери "случайна гражданка", включваща се по видеовръзка да го пита какво ще стане с всички щети от войната, която в мирогледа на руския диктатор е "специална военна операция".

"Всичко ще бъде възстановено", увери Путин, но забрави да каже кога - 3000-та година, или 4000-та, може би 5000-та. Крещящ пример за последствията от решението на руския диктатор да атакува Украйна е Мариупол, но отдавна вече войната стигна до много места в Украйна, както и в Русия: Крадат скрап: Русский мир в Мариупол - "Азовстал" е в руини (ВИДЕО)

В типичен стил Путин прехвърли отговорността на руското военно министерство относно статута на биещите се в Курска област руски войници. Многократно в неподвластни на директна руска държавна организация информационни канали излизаха истории как тези войници не получават заплащането и социалните облаги, които вземат биещите се със статут на ветеран в специалната военна операция.

Сега от думите на Путин излезе, че той за пръв път чува за този проблем. "Министерството на отбраната поема, нали чувате", добави той по адрес на воденото от Андрей Белоусов ведомство: Русия е изгубила 5 пъти повече войници от Украйна: Пратеникът на Тръмп говори, танков дуел онагледява (ВИДЕО)

The expired cannibal has crawled out of his bunker for yet another round of the "direct brown line with the people." For three hours straight, he’ll be showered with groveling questions about how our "golden president" masterfully overcomes every challenge and marches forward,… pic.twitter.com/ICgVPMJOB3