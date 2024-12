Русия е изгубила 5 пъти повече войници от Украйна: Пратеникът на Тръмп говори, танков дуел онагледява (ВИДЕО)

Русия е претърпяла 5 пъти повече загуби в жива сила от Украйна във войната досега - убити и ранени. Това заяви генерал Кийт Келог в интервю за Fox News - единствената "традиционна" телевизия в САЩ, която новият американски президент Доналд Тръмп не атакува и счита за съюзник. Припомняме, че Келог е т.нар. пратеник на Тръмп за Украйна и от него се очаква да придума Киев и Москва да седната на масата за мирни преговори.

В интервюто Келог разказа как това е начин на водене на война от руска страна от много време насам, като напомня за книга на Андрю Уорд по въпроса. Руснаците така правят - мъчат се да те задушат с числено превъзходство.

И въпреки че това е руски маниер, Келог на практика твърди, че Путинова Русия била готова да седне да преговаря за справедлив мир заради много военни жертви. Той всъщност влиза в противоречие сам със себе си - руснаците имали 350 000 до 400 000 убити, украинците - 150 000. "Или там някъде", в крайна сметка казва Келог. Изреченото е с огромно значение - украинският президент Володимир Зеленски съвсем наскоро оповести украинската оценка за военните жертви на двете страни и тя доста се различава от казаното от Келог, при това между 2 и почти 4 пъти (съответно за убитите руснаци и убитите украинци) - припомнете си: Зеленски назова точния брой убити и ранени украински войници

