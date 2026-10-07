Наводнения, адски жеги и пожари: Кои държави ще бъдат най-силно засегнати от Ел Ниньо 2027

Горски пожари, свлачища, наводнения и масово избелване на корали - анализ на последните тенденции в изменението на климата показва какво да очакваме от рекордно явление Ел Ниньо. Инфраструктурата на повечето страни в момента не е подготвена за мащабните климатични проблеми, които ще започнат още следващата година. Това съобщава New Scientist.

Екстремното Ел Ниньо: Кои държави ще са най-силно засегнати през 2027

Разрушителната динамика на климатичния феномен стана забележима по-рано тази година в Индонезия, където пожари в тропическите гори бяха обхванали около 1000 квадратни километра до юни. Още през юли стихията се ускори, като увеличи изгорялата площ цели 4 пъти за един месец. Стотици хиляди хора се разболяха от респираторни заболявания, а въглеродните емисии се приближиха до нивата на катастрофалните пожари от 2015 г.

Супер Ел Ниньо продължава да набира сила и ще продължи още няколко месеца. Поради това, разрушителни метеорологични аномалии ще продължат да се случват по целия свят през това време. Учените вече са направили прогнозата си за няколко месеца.

В началото на октомври в Атлантическия океан не се образуваха пълноценни урагани, което се случва за първи път от повече от век. В Тихия океан се наблюдава обратният ефект: отслабващите ветрове намаляват скорстта на вятъра и позволяват на топлия въздух да се превърне в мощни тайфуни. Тъй като центърът на издигащите се въздушни маси се е изместил на изток, бурите се придвижват по-далеч по пътя си към Азия.

Опустошителни стихии вече удариха Филипините и Япония тази година, а с повишаването на температурите на океана рискът от още удари остава висок.

През ноември и декември стихиите може да ударят Африка. Най-застрашени са Етиопия, Кения и Сомалия. В Малави, Замбия и Зимбабве, от друга страна, нивата на валежите могат да спаднат драстично, което заплашва с още по-сериозни проблеми с реколтата от царевица, глад и болести по животните.

„Само по себе си времето не означава непременно бедствие. Бедствията се случват, защото не инвестираме в предотвратяването им“, подчертава Илан Келман от Университетския колеж в Лондон.

През януари и февруари 2027 г. тежко време ще засегне Северна и Южна Америка. Перу, където феноменът е открит и наречен исторически, обикновено страда от най-тежките последици. В началото на 1998 г. проливни дъждове превърнаха пустинята в Перу в гигантско езеро, отнесоха пътища и мостове в Еквадор и наводниха инфраструктура в Боливия, убивайки стотици хора. А по време на Ел Ниньо от 1982 до 1983 г. наводнения и болести убиха повече от 9000 души в Перу.

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Най-малко 52 души са загинали в Перу тази година поради Ел Ниньо. Проливни дъждове се разпространяват и в Северна Америка, като морското равнище в Калифорния се покачва поради притока на топла вода.

През март и април са възможни огнища на холера и малария. Покачващите се нива на водата могат да наводнят канализационните системи, да замърсят питейната вода и да разпространят холера и лептоспироза. Това ще допринесе за необичайното разпространение на комари.

Епидемиолозите са обезпокоени от ситуацията в Перу и Източна Африка, където биха могли да възникнат нови огнища на болестта.

Масово избелване на корали може да започне през май 2027 г. - по-топлата вода нарушава фотосинтезата на водораслите. Ако затоплянето продължи достатъчно дълго, коралите ще умрат от глад. Тъй като Ел Ниньо блокира покачването на студени, дълбоки води, и трите предишни свръхактивности са били съпроводени с масово измиране на рифове.

Според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), рифовете в почти всички тропически океани отново са изложени на висок риск. Температурите на морската повърхност ще достигнат пик в края на южното лято.

Упадъкът на тропическите коралови рифове заплашва благосъстоянието на един милиард души, тъй като те рискуват да загубят хранителните си източници и защита от бури.

За юни и юли следващата година климатолозите прогнозират анормална гореща вълна по целия свят. 2027 г. може да се превърне в най-горещата година в историята. Пикът на температурата може да бъде в Северното полукълбо.

Учените прогнозират климатичен шок от Ла Ниня през август 2027 г. NOAA прогнозира, че Тихият океан ще се върне към неутрално или слабо състояние на Ел Ниньо през април, май или юни. Когато Ла Ниня най-накрая донесе дъжд, това драстично увеличава риска от наводнения и инфекции.

Испания и Калифорния може да са изложени на повишен риск от екстремни метеорологични явления, а учените призовават правителствата по света спешно да инвестират в повишаване на устойчивостта на хранителните, здравните, транспортните и енергийните системи.