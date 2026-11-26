Ново проучване установи, че езерата по света стават все по-синхронизирани, което потенциално може да доведе до бедствия.

Синхронизирането на езерата по света

Нещо странно се случва с езерата по света. Учените неочаквано откриха, че разнообразието вече не е норма: ново проучване показва, че сладководните басейни по света се държат все по-сходно през последните 25 години, пише IFLScience.

До сравнително скоро всяко езеро беше уникално и взаимодействаше с околната среда по свой собствен начин, действайки като буфер срещу мащабни екологични промени. Например, едно езеро можеше да преживее цъфтеж на водорасли, докато друго остана незасегнато. Но през последните години това разнообразие сякаш е изчезнало. Колебанията в характеристиките на езерата стават все по-синхронни. Това е тревожен знак за цялата планета, казват учените.

В новото проучване екип от Китайската академия на науките анализира сателитни данни от около 2000 езера по света през последния четвърт век. Изследователите са разгледали нивата на водорасли и прозрачността на водата – два важни показателя за метаболитната активност на водния басейн. Те са сравнили тези данни с анализи на седименти от 119 езера, обхващащи един век.

Резултатите показват, че независимо от географското местоположение, колебанията в нивата на водораслите и прозрачността на водата започват да се случват все по-синхронно - това е особено забележимо след 2000 г. Така, по скала от 0 до 1, индексът на синхронизация на процесите на натрупване на дънни седименти се е увеличил от приблизително 0,1 (преди 1980 г.) до 0,6 (след 2000 г.).

Учените са стигнали до заключението, че езерата вече не са изолирани системи, засегнати само от местните условия. Наблюденията показват, че водните басейни по света стават все по-взаимосвързани, реагирайки на глобалното изменение на климата и социално-икономическите фактори - например промените в моделите на земеползване. Казано по-просто, има все повече доказателства, че езерата по целия свят се държат синхронно. По този начин езерните екосистеми вече не могат да се разглеждат като изолирани образувания, подложени само на локална деградация.

Още по-интересното е, че тази странна синхронизация не се случва само в езерата. С нарастването на взаимосвързаността на света, екосистемите на планетата стават все по-еднообразни в много отношения.

Авторите отбелязват, че синхронизацията на езерните условия е характерна черта на антропоцена, през който човешката дейност се е превърнала в основна сила, определяща облика на екосистемите, геологията и климата на планетата.

Изследователите смятат, че синхронизацията на водните басейни по целия свят ще засегне не само местната дива природа и екосистеми. Очаква се промените да повлияят и на реакцията на езерата към по-големи промени в околната среда, което би могло да доведе до засилване на отрицателните въздействия.

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