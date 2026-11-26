Изследователи предупреждават, че Ел Ниньо в Тихия океан е достигнало невероятно ниво - вече може да се нарече „мега Ел Ниньо“ и ще засегне всички.

Влиянието на Ел Ниньо върху климата в световен мащаб

Учените наблюдават развитието на Ел Ниньо в Тихия океан през последните няколко месеца. Преди това учените вече заявиха, че това явление е достигнало невероятни размери, поради което е наречено „супер Ел Ниньо“. Сега нови наблюдения показват, че климатичният феномен в океана е преминал друга граница - вече може да се нарече „мега Ел Ниньо“, пише Daily Mail.

Експертите казват, че ситуацията в Тихия океан вече е надминала всичко, наблюдавано преди това – температурите в някои части на Тихия океан са се повишили с 10°C над нормалното. Очаква се това мощно климатично явление да повлияе на температурите и нивата на валежите в много региони на света през следващите месеци.

Ел Ниньо от такъв мащаб може да има катастрофални последици за дивата природа: то нарушава баланса на богатите на хранителни вещества води, които са основата на местната хранителна верига. В резултат на това морските лъвове, морските птици, пингвините и морските игуани са изправени пред недостиг на храна. Продължителното прегряване на моретата може да доведе до нарушаване на размножаването, масов глад и намаляване на популацията на някои от емблематичните животински видове в региона.

Според американския метеоролог Райън Мауе, наблюденията показват, че температурите на водата на островите Галапагос и край бреговете на Перу са се повишили с 10°C - достатъчно, за да се нарече това явление „мега Ел Ниньо“.

Мауе представи и карта, съставена от данни от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, показваща широка ивица аномално топла вода, простираща се през екваториалния Тихи океан, от брега на Южна Америка към централната част на океана.

Тъмночервените и белите области на картата показват, че температурите на морската повърхност са с няколко градуса над средните, като Галапагоските острови и крайбрежието на Перу показват отклонение от почти 10°C. Зоните, където водата е по-студена от средната, са показани в синьо, което подчертава резкия контраст между необичайно топлите води в източната и централната част на Тихия океан и околните води.

Учените обаче признават, че Тихият океан не се е затоплял с 10°C навсякъде. Тази цифра се отнася до локална „гореща точка“ близо до Южна Америка, докато интензивността на феномена Ел Ниньо обикновено се оценява в много по-широка област от централната част на Тихия океан, където отклоненията от нормата обикновено са около 3–4°C. И въпреки това дори тези цифри правят това явление най-мощното в историята на наблюденията.

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