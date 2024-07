Година на пълна изолация: НАСА завърши симулация на живота на Марс (ВИДЕО)

НАСА завърши едногодишна симулация на живота на Марс.

Експериментът включва четирима души, които са били изолирани за 378 дни в станция, в която е пресъздадена средата на Марс.

Кели Ханстън, Рос Брокуел, Нейтън Джоунс и Анка Селариу бяха посрещнати с аплодисменти от семействата си и от служители на НАСА, а радостта им можеше да се види по лицата им.

NASA has completed a year-long simulation of life on Mars



The experiment involved four people who were isolated for 378 days in a station around which the Mars environment was recreated.