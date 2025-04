Какво се случи с Кейти Пери в Космоса? ВИДЕО от Blue Origin разкрива всичко

На 14 април изцяло женски екипаж излетя с ракетата за космически туризъм на Blue Origin в Космоса. На борда бяха все красиви дами - певицата Кейти Пери, годеницата на собственика на компанията Джеф Безос - Лорън Санчес, телевизионната водеща Гейл Кинг, филмовият продуцент Кериан Флин, бившият учен от НАСА Айша Боу и активистката за граждански права Аманда Нгуен. Те останаха около 10 минути в Космоса, а след това успешно се завърнаха на Земята.

Всички пътници, без изключение, бяха гримирани, със стилни прически и дизайнерски скафандри. Заедно те се превърнаха в първия изцяло женски екипаж от съветската космическа ера на Валентина Терешкова насам. Туристическият полет продължи малко повече от десет минути - по ръба на космическата граница. А любопитно видео от кабината показва ентусиазма, радостта и огромното вълнение, което Кейти Пери и нейните "колежки" изпитват по време на страхотното преживяване.

🚀🪐👩‍🚀 A unique all-female crew flew to space — a video has emerged showing what was inside the spacecraft during their "bachelorette party" All the passengers, without exception, were wearing makeup, stylish hairdos, and designer spacesuits. Together, they became the first… pic.twitter.com/cTxLc5j8Fw

След като модулът им успешно се приземи обратно, а дамите слязоха, певицата не се поколеба и целуна земята.

🚀 Katy Perry revealed that her short trip to space made her feel more connected to the "strong divine feminine"



She credits the rigorous training with her team for helping her get there. 💪



She also shared the emotional experience of returning to Earth: "You're really finding… pic.twitter.com/cUza29a6W2