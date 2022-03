Магнитна буря в понеделник идва с "троен удар"

За регистрирана през уикенда слаба магнитна буря съобщиха и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, но предупреждават, че ново изригване на Слънцето ще достигне Земята на 14 март и ще предизвика по-силна буря:

Слънчевото изригване е предизвикано от петно AR2962 и е било насочено директно към Земята. Според изчисленията потокът слънчевата плазма ще достигне планетата на 14 март 2022 г. NOAA предупреждава, че силна слънчева буря има 80% шанс да удари Земята в понеделник. Както съобщава Spaceweather.com, възможна e геомагнитна буря от клас G2, която може да причини прекъсвания в електропреносните мрежи.

Според специалиста по космическо време д-р. Тамита Сков заплахата от слънчевата буря е тройна. „Слънчева буря и Аврора за 5 дни: натоварена седмица с тройна заплаха! Идва голяма слънчева буря, притисната между предишната пропуснала буря и бърз слънчев вятър. Във всяка диаграма горният ред показва какво се очаква, долният показва възможната максимална активност“, написа тя в Twitter.

Solarstorm&#Aurora 5-day Outlook: Busy week with a triple threat! A a big #solarstorm storm is coming sandwiched between a glancing blow from a previous #solarstorm&some fast #solar wind. In each table, top row shows what is expected, bottom shows possible maximum activity. pic.twitter.com/qFm7oJytk8