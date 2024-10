Очаква се мощна магнита буря. Вижте кога (ВИДЕО)

Мощна магнитна буря се очаква да започне на Земята на 3 октомври 2024 г.

Тя е резултат от мощно слънчево изригване клас X7.1, регистрирано на 1 октомври 2024 г.

Рекордно слънчево изригване заплашва Земята със силна магнитна буря (ВИДЕО)

Прогнозата на специалистите е, че пикът на магнитната буря ще е на 4 октомври 2024 г. - петък. По данни на сайта Meteoagent силата на магнитната буря, която се очаква на 4 и5 октомври ще бъде със стойност на Кр индекса - 7.

An X7.1 (R3) solar flare erupted from Region 3842 this evening - as seen in this animation (courtesy of jhelioviewer). This was the second strongest flare of Solar Cycle 25, only bested by an X8.7 flare on May 14th of this year. See https://t.co/MiukLmxbua for full story. pic.twitter.com/Qohhyk17DW