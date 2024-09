Рекордно слънчево изригване заплашва Земята със силна магнитна буря (ВИДЕО)

През изминалите дни учените са наблюдавали изригване на Слънцето от най-висока степен Х. Нейните последици ще се усетят в близките ни, като се очаква много силна магнитна буря.

На 14 септември на Слънцето е наблюдавано мощно изригване със сила Х4.5. Според астрономите това е петото по сила слънчево изригване за последните седем години.

Изригването е установено в източния край на Слънцето в активна област с номер 3825, която е била обърната към Земята. Учените отбелязват, че изригването е било напълно неочаквано.

Today’s X4.5-class #SolarFlare produced a clear eruption, with a decent Earth-directed component. The eruption is expected to arrive alongside a stream of fast solar wind from an Earth-directed coronal hole, combining to produce enhanced aurora early next week. #spaceweather pic.twitter.com/rGMbSAdpC1