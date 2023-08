Отломки от руска ракета изглежда са навлезли в земната атмосфера над Мелбърн (ВИДЕО)

Австралийската космическа агенция заяви в изявление, че светкавиците над нощното небе над Мелбърн вероятно са останки от руска ракета Союз-2, навлизаща отново в земната атмосфера. Ракетата беше използвана за изстрелване на сателит по-рано вечерта, предава ВВС.

Al Jazeera също се позова на данни на космическата агенция в Австралия, като уточни, че вероятно руската ракета е навлязла отново в земната атмосфера.

