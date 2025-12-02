Лайфстайл:

Парад в небето през декември 2025: Мощен метеорен поток, Суперлуна и парад на планетите

Последният месец от годината обещава да бъде най-зрелищният за любителите на астрономията. Декември ще ни поднесе ярък парад на планети, сбогуване с междузвездна комета, мистична Суперлуна и един от най-мощните метеорни потоци, който този път няма да затъмни лунната светлина.

Календар на събитията накратко:

  • 5 декември - Суперлуние (пълнолуние).
  • 7 декември 0 най-добрата сутрешна видимост на Меркурий.
  • 14 декември - пикът на метеорния поток Геминиди (до 150 „падащи звезди“ на час).
  • 19 декември - минимално разстояние до кометата 3I/ATLAS (необходим е телескоп за нейното наблюдение).
  • 20 декември - Новолуние (най-доброто време за наблюдение на звезди).
  • 21 декември - Зимно слънцестоене (най-дългата нощ в годината).

Суперлуна и парад на планетите

На 5 декември небето ще бъде озарено от пълнолуние, което ще завърши тазгодишната серия от суперлуни. В тази нощ нашият спътник ще изглежда малко по-голям и по-ярък от обикновено, създавайки перфектната атмосфера за зимни разходки, но, за съжаление, „осветявайки“ бледите звезди.

Но това не ви пречи да наблюдавате планетите. Сатурн в момента показва рядък трик: известните му пръстени са обърнати с ръба към Земята и се виждат в телескоп като тънка ивица, пресичаща диска на планетата. Търсете го вечер в съзвездието Водолей. Юпитер е истинският крал на декември. Той наближава опозицията си, така че изглежда много голям и ярък. Чрез телескоп лесно можете да видите ивиците по повърхността му.

Зимно слънцестоене 2025: Кога се пада най-дългата нощ в годината и какво я прави специална?

Меркурий подготвя изненада за „чучулигите“. Най-доброто време за наблюдението му ще бъде на 7 декември. Тази бързо движеща се планета ще се отдалечи от Слънцето на максимално разстояние и ще бъде видима призори, ниско над хоризонта на изток. Но Венера и Марс си вземат „ваканция“ през декември и се крият в слънчевите лъчи, така че няма да можете да ги видите.

 

Главното шоу на месеца: метеорният поток Геминиди

Ако обичате да си пожелавате падаща звезда, нощта на 13 срещу 14 декември е най-подходящото време за това. Тогава метеорният поток Геминиди ще достигне своя връх.

Това е един от най-мощните и красиви „звездни дъждове“ за годината. Астрономите прогнозират до 150 метеора на час ! Характерна особеност на Геминидите е, че техните метеори не са много бързи (около 35 км/с), често имат жълтеникав оттенък и могат да проблясват много ярко (т.нар. огнени топки). 

Миналата година Геминидите съвпаднаха с пълнолуние, което затъмни цялото зрелище. Тази година условията са перфектни: луната ще бъде в последната си четвърт фаза и няма да изгрее до 3 часа сутринта. Това означава, че ще имате цялата първа половина на нощта, за да се насладите на тъмното небе, осеяно с огнени следи. Moже да го наблюдавате в нощта на 14 декември. Най-активната фаза е от 02:00 до 04:00 часа.

Зимно слънцестоене и славянски традиции: Кога се пада и как се е празнувало в миналото? 

Радиантът (точката на тръгване на метеорите) се намира в съзвездието Близнаци, но е по-добре да не гледате директно към него, а малко встрани - по този начин следите ще бъдат по-дълги. 

Интересен факт: бащата на този поток не е комета, както обикновено, а странният астероид Фаетон, който оставя след себе си прашна следа.

Зимно слънцестоене: Обръщане към пролетта

На 21 декември в 17:04 ч. ще настъпи моментът на зимното слънцестоене. Това е астрономическото начало на зимата. На този ден Слънцето ще изгрее над хоризонта най-ниско през цялата година. Ще имаме най-краткия ден (в Киев ще продължи малко повече от 8 часа) и най-дългата нощ. Но има и добра новина: именно след тази дата дневните часове постепенно, минута по минута, ще се увеличават. Тъмнината ще започне да се отдръпва и ще ни приближава до пролетта.

Краят на месеца, особено на 20 декември, когато ще има новолуние, ще бъде идеално време за наблюдение на обекти в далечния небесен пояс. Без лунна светлина небето става кадифено черно.

Това е най-добрата възможност да откриете известната мъглявина Орион в небето. Дори през бинокъл тя изглежда като мъглив облак, но през телескоп разкрива сложната ѝ структура - тя е „родно място“ за нови звезди. Също така високо в небето ще блестят звездните купове Плеяди (Седемте сестри) в съзвездието Телец, които изглеждат като разпръснати диаманти.

Така че, дори времето на земята да е мрачно, помнете: над облаците се случва истинска космическа магия. Просто трябва да изчакате ясно време и да вдигнете глава нагоре.

Прочетете също: Пикът на метеорния поток Лириди е днес, 22 април, ето в колко часа

 

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
