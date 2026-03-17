Словенски вестник: Агенти на "Частен Мосад" са пристигнали в Словения

Словенският седмичник "Младина" твърди, че представители на най-голямата частна разузнавателна агенция в света, а именно израелската компания Black Cube, са пристигнали в Любляна в края на декември миналата година и са се срещнали с местния политик Янез Янша. Става въпрос за "Частен Мосад" е заснел словенски правителствени служители. Медията тъврди, че десет дни преди изборите тайно записани видеоклипове на видни личности са се появили онлайн, а те са били публикувани на уебсайта anti-corruption2026.com, който не посочва собственици, редактори или информация за контакт.

"Младина" подчертава, че сайтът е бил на английски, а не на словенски. Той съдържа записи, тайно направени по време на бизнес срещи.

Първата от жертвите, според словенското издание, е бившият министър на правосъдието Доминика Шварц Пипан, обясни обстоятелствата около създаването на записите: с нея се е свързал предполагаемият британски инвестиционен фонд Stockard Capital, който е твърдял, че иска да инвестира в центрове за данни през региона и се интересувал от GEN-I. Тя се срещнала с неговите представители два пъти: през февруари и на 5 март 2026 г. във Виена.

Словенското издание дава пример с подобни операции и в Унгария, като търди, че от декември 2017 г. до март 2018 г. оперативни лица на Black Cube, използвайки фалшиви самоличности, установяват контакти с водещи представители на унгарски неправителствени организации, примамват ги на срещи под претекст за бизнес възможности и тайно ги записват, а след това записите се появяват в медиите три седмици преди изборите.

Пристигането на частните разузнавачи в Словения

Словенското издание обръща внимание, че на 22 декември 2025 г., израелски частен самолет Hawker 800XP с регистрационен номер 4X-CNZ е кацнал на VIP терминала на летище „Йоже Пучник“ в Любляна. Самолетът се експлоатира от Arrow Aviation Ltd. от Тел Авив, един от водещите оператори на частни самолети в Израел за VIP транспорт, дипломатически мисии и специални операции за правителствени и частни клиенти.

Този самолет редовно лети между Тел Авив и европейски градове, но през последните месеци обаче словенската столица е една от редовните дестинации на този самолет.

Изданието изтъква, че между миналия ноември и този февруари, например, той кацна в Париж само веднъж, а в Любляна - цели три пъти. Първият път е бил на 24 ноември 2025 г., след това на 22 декември 2025 г. и най-скоро миналия месец, на 17 февруари.

Не е известно кой е пристигнал с този самолет през ноември и февруари, но "Младина" е установила кой е дошъл в Словения на 22 декември миналата година. Според данни от тракера Flightradar24, който следи полети по целия свят, въпросният самолет е излетял от Тел Авив на 22 декември миналата година и е кацнал в Любляна около 10:30 ч. Той обаче не е излетял отново, а е останал паркиран на летището. Според информация на медията в самолета е имало четирима пътници от Израел, които след това са отишли ​​в Любляна. По-точно, на улица „Трстенякова“ 8, където е централата на партията СДС.

Посетителите са прекарали в Любляна около два часа. Около 13:20 ч. самолетът вече е бил излетял за Рим. Само трима от четиримата пътници обаче са летели с него; те са останали в Любляна. Въз основа на данни за полета, свидетелства от източници, които трябва да останат анонимни, и публично достъпна информация, успяхме да идентифицираме двама от четиримата пътници, отчита още "Младина".

Кои са разузнавачите, според "Младина"?

Първият, с когото, според тази информация, Янша се е срещнал сутринта на 22 декември 2025 г. в централата на СДС, е бил Дан Зорела, съосновател и изпълнителен директор на една от най-големите частни разузнавателни агенции; това е израелската компания Black Cube. Вторият е бил генерал-майор в оставка Гиора Ейланд, бивш ръководител на Съвета за национална сигурност на Израел и дългогодишен съветник на тази частна разузнавателна агенция. Кои са тези двама мъже и какво са правили в Любляна? Зорела основава Black Cube през 2010 г. заедно с Ави Янус; и двамата основатели преди това са били офицери в Израелските отбранителни сили. Black Cube има офиси в Тел Авив, Лондон и Мадрид и, според собствените им твърдения, оперира в повече от 75 държави. Въпреки че се представя като организация, която събира доказателства за международни правни спорове, тя всъщност – както е документирано – е извършила някои от най-противоречивите разузнавателни операции до момента.

