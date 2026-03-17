Военната охрана на танкерите през Ормузкия проток не е дългосрочно решение

Военните ескорти за защита на танкерите в Ормузкия проток не са "дългосрочно или устойчиво решение". Това каза генералният секретар на Международната морска организация (ММО) Арсенио Домингес. "Това намалява риска, но рискът все още е налице", каза той пред "Файненшъл таймс".

Коментарът му е по повод искането на американския президент Доналд Тръмп съюзниците от НАТО, както и други държави като например Китай, които са зависими от доставките през протока, да изпратят военни кораби, за да ескортират танкерите. Това се случи след като САЩ и Израел започнаха военни удари срещу Иран, но не прецениха възможностите си и сега не могат да се справят с блокадата от страна на Техеран на стратегически важния пролив.

Арсенио Домингес също така изрази загриженост за екипажите на корабите, блокирани в Персийския залив.

"Ситуацията е тревожна, особено защото корабите всъщност не могат да плават свободно в Ормузкия проток или в региона на Персийския залив. Достъпът до пристанищата също е ограничен, тъй като пристанищните съоръжения са подложени на удари", посочи той.

Той отбеляза, че в даден момент запасите от храна, вода и гориво на борда също ще започнат да се изчерпват.

Корабният трафик в Ормузкия проток, важен маршрут за международния транспорт главно на петрол и втечнен газ, но не само, практически е спрял поради войната и заплахата от ирански атаки.

Иран продължава да изнася петрол, като Китай е основният купувач. От началото на войната на остров Харг, където се намира петролен терминал, са били натоварени тринадесет супертанкера, съобщи иранската държавна телевизия.

