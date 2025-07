Два пъти за три месеца: Украйна пак е поразила един от най-важните военни заводи на Русия (ВИДЕО)

Заводът "Енергия" в руския град Елец в Липецка област е бил атакуван от дронове за втори път през последните три месеца. Това потвърди руският опозиционен Telegram канал ASTRA, който е направил геолокализация на кадри от среднощното нападение срещу предприятието. В региона имаше удар в ранните часове на 3 юли, като губернаторът Игор Артамонов съобщи за щети по строяща се жилищна сграда и за пожар на паркинга на местно предприятие, удобно пропускайки кое е то.

Оказа се, че става въпрос за завод, важен за военната машина на диктатора Владимир Путин. Той произвежда батерии, включително за дронове, както и батерии за авиацията и военноморските сили (например за ракети "Искандер" и за бомби).

Кадри на очевидци показват, че един от дроновете, атакували предприятието, се е ударил в асфалта в близост до завода, а на територията на самото предприятие е избухнал пожар. Според геолокализацията на ASTRA на снимката и видеото наистина се вижда част от завода "Енергия", включително основната му сграда.

"Енергия" вече бе атакуван през нощта на 23 май. Тогава сателитни снимки с висока резолюция показаха сериозни последствия.

High-resolution satellite imagery from @planet shows the aftermath of a strike overnight on the Energia JSC facility in Yelets, Russia.



The site, which reportedly produces batteries for Iskander missiles and glide bombs, sustained visibly significant damage. pic.twitter.com/FLJYil9DmT