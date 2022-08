Руски шпионски спътник ще следи свой космически "колега" от САЩ?

Според изданието още преди руският спътник да бъде изстрелян в Космоса, се носели слухове, че това е шпионски спътник, чиято основна задача е да следи подобен американски космически апарат.

Съобщение в официалния Telegram канал на Роскомос на 1 август гласи, че малко преди полунощ от космодрума „Плесецк“ е изстреляна ракета "Союз" с "космически апарат, разработен в интересите на руското Министерство на отбраната". Названието на този апарат е "Космос 2558".

Според Марко Лангброк, блогър от Холандия, който се занимава с проследяване на военни спътници в Космоса, слуховете, че руският шпионски сателит ще наблюдава американския военен спътник USA 326, може да се потвърдят или опровергаят в близко бъдеще. По думите на Лангброк руският военен сателит е бил изстрелян в същата орбитална равнина като американския му "колега", който се отправи в Космоса на борда на ракета Falcon 9 на SpaceX.

US IMINT #spy satellite USA 326 and Russian possible #inspector spy satellite #Kosmos 2558 (recently launched into the orbital plane of USA 326), filmed by me this evening from Leiden, the Netherlands, passing ~30 minutes after each other:https://t.co/MQtGXF7J8U