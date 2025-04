Руско-американски екипаж се приземи навръх Великден след 7 месеца в Космоса (ВИДЕО)

Руско-американски космически екипаж се завърна днес - навръх Великден, на Земята с кораба "Союз МС-26", съобщи руската космическа агенция Роскосмос, цитирана от Ройтерс. След повече от 7 месеца, прекарани на Международната космическа станция (МКС), се завърнаха космонавтите на Роскосмос Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавтът на НАСА Доналд Петит. Той е най-възрастният действащ астронавт на НАСА, припомня БГНЕС. Тримата са в Космоса от 11 септември миналата година. Още: На твърда земя: Блокираните астронавти се завърнаха (ВИДЕА)

"Излизането от орбита и спускането към Земята протекоха нормално", обявиха от Роскомос, допълвайки, че кацането е било в Казахстан, в района на град Жезказган.

На 8 април в орбита бе изведен космическият кораб "Союз МС-27" с американеца Джони Ким и руснаците Сергей Рижиков и Алексей Зубрицки. На борда на МКС те се присъединиха към американците Петит, Ан Маклейн и Никол Айерс, руснаците Овчинин, Вагнер и Кирил Песков и японеца Такуя Ониши. Още: Астероид за обяд: Изследователи имат странна идея за изхранване на астронавти

LIVE: After a 220-day space mission, astronaut Don Pettit and two crewmates are landing on the steppes of Kazakhstan in their Soyuz spacecraft. Touchdown is scheduled for 9:20pm ET (0120 UTC April 20). https://t.co/boR9moEhsI