На твърда земя: Блокираните астронавти се завърнаха (ВИДЕА)

След неочакван 9-месечен престой в Космоса блокираните астронавти на НАСА най-накрая се завърнаха на Земята. Космическият кораб SpaceX Crew Dragon, на борда на който бяха Бъч Уилмор и Суни Уилямс, заедно с американеца Ник Хейг и руския космонавт Александър Горбунов, премина през атмосферата, преди да разгъне парашутите си и да се спусне край бреговете на Флорида в 17:57 часа. Наземните екипи избухнаха в радостни възгласи, когато видяха космическия кораб, наречен „Свобода“, да се поклащаше върху вълните под ясното слънчево небе.

ОЩЕ: След 9 месеца в Космоса: Блокираните астронавти поеха към Земята (ВИДЕО)

Екипите отвориха люка и един по един астронавтите бяха изведени на помощни средства за придвижване. Те бяха превозени с хеликоптер до Хюстън, където след ден-два ще могат да се срещнат със семействата си и ще започнат програма за физическа рехабилитация.

We're getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq — NASA (@NASA) March 18, 2025

Как се стигна до спасяването им?

Бъч Уилямс и Суни Уилмор пристигнаха на Международната космическа станция в началото на юни миналата година по време на първия пилотиран изпитателен полет на космическия кораб "Старлайнър" на компания "Боинг". Те трябваше да останат в космоса само една седмица, но многобройни технически проблеми наложиха престоят им да бъде удължен.

ОЩЕ: Заседнали американски астронавти: НАСА с план за действие

JUST IN: Suni Williams is seen being helped up after exiting the SpaceX Crew Dragon capsule.



This is her first time feeling gravity on Earth in *9 months.*



That must be an insane feeling.pic.twitter.com/eqETiEyMUN — Collin Rugg (@CollinRugg) March 18, 2025

59-годишният Уилямс и 62-годишният Уилмор вече са пребивавали няколко пъти в космоса и се смятат за опитни астронавти.

Тази неделя на Международната космическа станция пристигна новият екипаж, включващ астронавтите на НАСА Ан Макклейн и Никол Айерс, японския астронавт Такуя Ониши и руския космонавт Кирил Песков.

Американският астронавт Доналд Петит и руските космонавти Алексей Овчинин и Иван Вагнер, които пристигнаха през септември, ще останат на МКС, както е планирано.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Nick, Suni, Butch, and Aleks! pic.twitter.com/M4RZ6UYsQ2 — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2025