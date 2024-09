Силна магнитна буря застигна Земята (ВИДЕО)

Силна магнитна буря застигна Земята на 17 септември 2024 г.

В следствие на слънчевото изригване, което беше наблюдавано от учените в почивните дни, днес е отчетен Кр индекс 8, който означава много силна магнитна буря.

Oooh, severe geomagnetic storm has arrived. Look at that K index! Northern Lights may be visible in clear areas next few hours...that includes much of NW Oregon and SW Washington. Look north and overhead. pic.twitter.com/SeDnREjfp0