Starship на SpaceX се взриви при тестов полет и създаде хаос за самолетите (ВИДЕО)

Starship - гигантската ракета от следващо поколение, която един ден може да превози хора до Марс - се взриви по време на изпитателен полет, а отломките ѝ осветиха небето над Карибско море. Компанията SpaceX на Илон Мъск загуби горната част на Starship, но иначе успешно върна свръхтежкия ускорител на Земята за втори път - с помощта на усъвършенствана стартова кула.

Това беше седмият орбитален тест на Starship. Горната степен на ракетата, която е с два метра по-висока от предишните версии, успешно се отдели от ускорителя след около четири минути полет, както беше планирано. По план тя трябваше да извърши контролирано кацане в Индийския океан около час след изстрелването от Бока Чика, Тексас, но се взриви във въздуха.

