25 януари 2026, 20:45 часа 637 прочитания 0 коментара
Близнаци на 1,5 г. загинаха в пожар в къща във врачанско село

Две деца на около 1.5 г. близнаци са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница. Това потвърди за bTV кметът на селото Румен Шопов. Сигналът е постъпил около 16 ч. Изпратени са 3 противопожарни автомобила.

В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, родителите им са в чужбина. Към момента е открито само едното тяло, което е било изцяло овъглено, другото все още е под руините.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.

Елин Димитров
