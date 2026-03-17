С удар по ВЕЦ: Русия остави хиляди жители на Молдова без вода (ВИДЕО)

Огромни части от Молдова останаха без вода след руски удар по ВЕЦ „Днестър“ в Украйна. Вследствие на атаката в реката се изляха нефтопродукти, които доведоха до нарушаване на водоснабдяването. В Молдова започнаха прекъсвания на водата, като най-силно засегната е северната част на страната — във втория по големина град Балти водоснабдяването е напълно прекъснато. Вода се доставя с цистерни, а училищата преминаха към дистанционно обучение.

На 16 март беше въведен режим на екологична опасност. Няколко села и цели райони също останаха без вода. Властите предупреждават за сериозна заплаха, тъй като Днестър снабдява около 80% от страната, включително и столицата Кишинев. Молдова реагира остро на атаката. От външното министерство на страната привикаха руския посланик и му връчиха протестна нота.

