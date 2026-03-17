Стрелба по иранската АЕЦ "Бушер", пожар след дронове и ракети срещу посолството на САЩ в Багдад (ВИДЕО)

Поредната вълна от бомбардировки и обстрели срещу Иран е засегнала територията на иранската атомна електроцентрала "Бушер". Иранските власти заявиха, че няма регистрирани жертви или щети, докато Агенцията за атомна енергия на Иран потвърди, че има удар по обекта - с "боеприпас", предаде иранската информационна агенция Tasnim. Засега няма официално съобщение по темата от МААЕ.

Според Times of Israel, ударът е бил "в района на централата" - това всъщност е казано от Иранската агенция за ядрена енергия.

Същевременно, нова атака с дронове и ракети беше насочена срещу американското посолство в Багдад. Според Reuters, всичко е свалено, но една от безпилотните машини е паднало в близост до сградата на посолството и е избухнал пожар.

WATCH: A drone crashing near the U.S. embassy in Baghdad, with the C-RAM defense system failing to intercept it. pic.twitter.com/LQtCJT8fL1 — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Предишната атака срещу посолството стана преди по-малко от 24 часа.