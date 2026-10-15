Кабинетът "Радев":

Скрити между плодовете: Хванаха 162 700 недекларирани евро

15 октомври 2026, 14:34 часа 1282 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Скрити между плодовете: Хванаха 162 700 недекларирани евро

Недекларирани 162 700 евро задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщават от Агенция “Митници“. На 13.10.2026 г., около 20:30 часа, на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация . Водачът –турски гражданин, представя документи за превозваната стока – плодове, от Нидерландия през България за Грузия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности в шофьорската кабина. Още: Само за ден: Шест опита за пренасяне на недекларирана валута през границата

В хода на контролните действия, във фабрични кухини под хладилника и леглото, са открити  еврови банкноти, увити в полиетиленови пликове. Общият брой на установените парични средства е 162 700 евро. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково – ТО- Свиленград. Още: В Турция заостриха вниманието колко незаконни евро са иззети по българската граница

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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