Спор в Софийския градски съд за разпределението на магистратите

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Руси Алексиев иска сам да може да реди магистратите в различните отделения на съда, въпреки законовия регламент, че Общото събрание е органът, който отговоря за това. Това разказаха няколко магистрати, който гледа делата срещу хора с имунитет, решава търговски спорове с огромен интерес, води регистъра на политическите партии и т.н.

ОЩЕ: Софийски градски съд прекрати делото срещу Благомир Коцев с въпрос защо не се гледа във Варна

Скандалът в СГС

Казусът е породен от нуждата от преместване на един съдия от Гражданското в Търговското отделение на съда. И двете са много важни, решават дела с огромен материален интерес. Понеже в многолюдния градски съд е трудно да бъде свикано Общо събрание, от години там се следва практиката съдиите от отделенията да имат думата кой да бъде преместен при тях. За Търговско има критерии - колко бързо магистратът си пише делата, дали актовете му се отменят от горната инстанция, какъв е стажът му в системата.

При последното местене обаче Руси Алексиев е наложил това да стане с жребий, като обяснил, че това е най-демократично и така била изтеглена съдийка, която ако се следват обективните критерии, нямало да бъде предпочетена от търговските магистрати, пише в. "Сега".

ОЩЕ: Съдът остави Хасърджиев зад решетките, актьорът Росен Белов също влиза в ареста

За сряда е насрочено второ Общо събрание на съда за по-малко от месец, на което Алексиев очаква отговори дали председателят, т.е. той, или Общото събрание на съда може да мести съди от едно отделение в друго. Това е тема, по която законът е пределно ясен - Общото събрание определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя и разпределя съдиите по отделения по предложение на председателя. Има и трайна практика на Върховния административен съд, на Висшия съдебен съвет както и на Инспектората към него, че преместването на съдиите от едно отделение в друго е правомощие на Общото събрание.

Междувременно във Висшия съдебен съвет е задействано да бъде подготвено предложение за промени в Закона за съдебната власт, "касаещи разпределението на съдиите по отделения". Много магистрати свързват това точно с напрежението в Софийския градски съд. Те се опасяват, че ако председателят самоволно мести съдии по отделения, това не само ще накърни и без това крехкото съдийско самоуправление, но и ще отвори вратата неудобните магистрати да бъдат наказвани чрез преместване по отделенията.

Кой е той?

Руси Алексиев оглави ключовия градски съд в началото на годината. Първоначално за поста за втори мандат се бореше и Алексей Трифонов, но в крайна сметка той се отказа и Алексиев остана единствен кандидат.

ОЩЕ: Новият председател на Софийския градски съд се заема с делата срещу "Топлофикация"

През октомври 2024 г. Алексиев нашумя със становището си, с което обясни, че е оправдано подслушването на депутати, без да бъде свалян имунитетът им, когато това се прави за събиране на оперативна информация. Именно Алексиев беше подписал разрешението за прилагане на специални разузнавателни средства срещу депутата от ДПС на Ахмед Доган Джейхан Ибрямов. Руси Алексиев, има 14-годишен прокурорски стаж, преди през 2015 г. да стане съдия в Софийския градски съд.