Войната в Украйна:

Съдът остави Хасърджиев зад решетките, актьорът Росен Белов също влиза в ареста

28 октомври 2025, 16:38 часа 637 прочитания 0 коментара
Съдът остави Хасърджиев зад решетките, актьорът Росен Белов също влиза в ареста

Софийският градски съд остави в ареста вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, чиято мярка бе разглеждана днес в продължение на часове. Освем това бяха изменени мерките и на актьора Росен Белов и гърка Анастасиос Михалидис - от "домашен арест" на "задържане под стража". В ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски. Съдът прецени, че те са обществено опасни и затова трябва да бъдат с по-строги мерки, съобщава БНТ.

Според съда няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват. Решението е окончателно. Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като е бил коментиран интимният живот на замесените в случая.

Още: Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Припомняме, че д-р Хасърджиев, Белов, Михалидис и Дряновски бяха задържани преди няколко дни, след като стана ясно, че са обвинени в принудително задържане, заплаха с оръжие и дрогиране на 20-годишен младеж

Хасърджиев с първи думи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано днес Хасърджиев заяви пред медиите, отивайки към съдебната зала, че не е докосвал момчето, по чиито показания започна разследването, и ще го докаже. На въпроса дали е дал наркотици на момчето и дали го е държал насила, отивайки към съдебната зала, Хасърджиев каза: "Нямам наркотици. Знаете, че се занимавам, знаете, че помагам на хора, които са зависими и поради тази причина домът ми винаги е бил отворен за такива хора. Но обвиненията, които има в момента, са единствено основани на едни показания на човек, който е рецидивист. Две години е лежал в затвора."

Още: "Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено": Позиция на Съюза на артистите в България

"Това е благодарение на това, че подадох сигнал срещу член на надзорния съвет на Здравната каса. Заради Андрей Дамянов, срещу когото подадох сигнал. Три години бавят делото срещу него, но заради това в момента са тези измислени показания.", успя да добави Хасържиев, преди да влезе в залата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Софийски градски съд Станимир Хасърджиев арест Росен Белов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес