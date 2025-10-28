Съдът остави Хасърджиев зад решетките, актьорът Росен Белов също влиза в ареста

Софийският градски съд остави в ареста вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, чиято мярка бе разглеждана днес в продължение на часове. Освем това бяха изменени мерките и на актьора Росен Белов и гърка Анастасиос Михалидис - от "домашен арест" на "задържане под стража". В ареста остава и четвъртият обвиняем - бившият военнослужещ Симеон Дряновски. Съдът прецени, че те са обществено опасни и затова трябва да бъдат с по-строги мерки, съобщава БНТ.

Според съда няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват. Решението е окончателно. Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като е бил коментиран интимният живот на замесените в случая.

Още: Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Припомняме, че д-р Хасърджиев, Белов, Михалидис и Дряновски бяха задържани преди няколко дни, след като стана ясно, че са обвинени в принудително задържане, заплаха с оръжие и дрогиране на 20-годишен младеж

Хасърджиев с първи думи

По-рано днес Хасърджиев заяви пред медиите, отивайки към съдебната зала, че не е докосвал момчето, по чиито показания започна разследването, и ще го докаже. На въпроса дали е дал наркотици на момчето и дали го е държал насила, отивайки към съдебната зала, Хасърджиев каза: "Нямам наркотици. Знаете, че се занимавам, знаете, че помагам на хора, които са зависими и поради тази причина домът ми винаги е бил отворен за такива хора. Но обвиненията, които има в момента, са единствено основани на едни показания на човек, който е рецидивист. Две години е лежал в затвора."

Още: "Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено": Позиция на Съюза на артистите в България

"Това е благодарение на това, че подадох сигнал срещу член на надзорния съвет на Здравната каса. Заради Андрей Дамянов, срещу когото подадох сигнал. Три години бавят делото срещу него, но заради това в момента са тези измислени показания.", успя да добави Хасържиев, преди да влезе в залата.