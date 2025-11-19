Спорт:

Софийски градски съд прекрати делото срещу Благомир Коцев с въпрос защо не се гледа във Варна

19 ноември 2025, 13:57 часа 1189 прочитания 1 коментар
Върховният касационен съд (ВКС) трябва да определи кой съд трябва да гледа делото срещу варненския кмет Благомир Коцев - Софийският градски съд или Варненският окръжен съд. Искането за произнасяне е подадено от съдия Снежина Колева от СГС, след като делото ѝ беше разпределено, но тя изрази съмнения относно компетентността и прехвърли казуса към ВКС.

Спорът тръгва от решението делото да бъде изпратено в София още по време на разследването. Тогава разследващите твърдяха, че има данни за участие на лице с имунитет, т.е. депутат, чието име така и не беше оповестено. Впоследствие обвинителният акт беше внесен в съда, а материалите, свързани с въпросното лице, бяха отделени в друго производство, което допълнително засили съмненията дали процесът въобще трябва да е в София. Адвокатите на Коцев още от началото твърдят, че това е опит делото да бъде извадено от Варна чрез изкуствено създадена причина. Още: "Абсурд и несправедливост": Кирил Петков за преместването на Коцев и Барбутов в карцера на Софийския затвор

Делото е прекратено

Поради липсата на конкретни данни за неизвестния депутат съдия Колева прекратява производството. В разпореждането си тя пише, че: "отсъства обвинение срещу лице, налагащо делото да се разглежда от съда със специална компетентност". Тя посочва и че твърдените престъпления са извършени във Варна, поради което делото следва да се гледа от тамошния съд.

Коцев е в ареста от 8 юли по обвинение в корупционно престъпление. Заедно с него бяха задържани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен, които впоследствие бяха освободени. Обвинения получи и пиарката на кмета Антоанета Петрова. Още: Денков: Благо Коцев и Никола Барбутов са изтезвани от двама психопати в "карцера"

Обвинението

Прокуратурата вече внесе обвинителния акт, в който се твърди за извършени принуда и поискан подкуп. Според разследването първото престъпление е спрямо бившата служителка на общината Биляна Якова. Тя твърди, че през ноември 2023 г., малко след местните избори, Коцев е настоял да прехвърли над 3 млн. лв. от сметка на общината към "Градски транспорт", заплашвайки я с уволнение. По онова време Якова е отговаряла за проекта за обновяване на градския транспорт.

Освен това прокуратурата твърди, че Коцев, двамата общински съветници и Петрова са поискали над 228 хил. лв. от бизнесдамата Пламенка Димитрова - 15% от стойността на поръчка за доставка на храна за детски градини и социални домове. Именно от нейните показания идва твърдението за участие на лице с имунитет. Тя намеква, че става дума за председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който заяви, че ще я съди.

Димитрова е ключов свидетел на прокуратурата. При предишния кмет Иван Портних тя редовно печели обществени поръчки за доставка на храни, но след смяната на местната власт губи търгове и обжалва пред КЗК, която не откри нарушения. Решението е потвърдено и от ВАС, след което тя подава сигнал за корупция. Още: След преместването на Коцев и Барбутов: Проверяват условията в карцера на Софийския затвор

По делото беше разпитан и бившият заместник-кмет Диан Иванов. Той първоначално дада показания срещу Коцев, но после се отказа от тях с твърдение, че е бил притискан от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в подкрепа на обвинението.

Според прокуратурата Коцев е обещал да повлияе именно на Иванов срещу поискан подкуп от Димитрова, тъй като той е трябвало да реши кой печели поръчката.

Коцев е обвинен и за поискан подкуп от 60 хил. евро от Траян Георгиев, който планирал строителство в центъра на Варна. За да се реализира проектът, е било необходимо изменение на устройствения план. Според показанията му са били поискани "60 бонбона", което и формира размера на обвинението.Още: "Не оставяй демокрацията зад решетките": Нов протест срещу политическите затворници Коцев и Барбутов

Третото обвинение е за поискан подкуп от 21 хил. лв. от Ивелин Иванов, отново във връзка със строителство и необходимостта от обединяване на имоти.

