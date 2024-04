353 балерини поставиха нов рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Базираната в Ню Йорк организация Youth America Grand Prix провежда най-големия в света конкурс за студентски балетни стипендии от 1999 г. насам.

В групата бяха включени ученици на възраст от 9 до 19 години, които се състезават за стипендии, както и професионални танцьори, възпитаници на програмата. Музиката на Чайковски звучеше, докато балерините стояха на палци и бързо прехвърляха тежестта си от единия на другия крак - стъпка, наречена "па де буре" - в продължение на цяла минута.

