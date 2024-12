6 типа хора на Коледа

Декември е най-специалното време от годината. Събираме се с любимите си хора и споделяме щастието си от това, че сме заедно. Коледа носи уют топлина и много емоции. Много подаръци, весели новогодишни и коледни песни, аромат на мандарини и току-що изпечени канелени сладки – за всеки Коледа е различни и вълнуваща. Но и самите ние сме уникални и много различни. Ето защо ще откроим няколко типа хора на Коледа. В следващите редове може да откриете и себе.

Традиционалистът перфекционист

Коледните ентусиасти са тези, които искат да е декември през останалите 11 месеца от годината. Те очакват Коледа с нетърпение, а подготовката за празника започва още през ноември. А може би и през октомври? Този тип хора държат на традициите и определено са перфекционисти. Разбира се, най-важният момент за тях е събирането на цялото семейство около отрупаната с домашни гозби празнична трапеза.

Снимка: iStock

В търсене на идеалния подарък

Изборът на перфектния коледен подарък за любимите ни хора понякога е истинско предизвикателство. В търсене на нещо специално, с което да зарадваме близките, се появява и онази предколедна треска, която ни изнервя точно преди семейните събирания. Лутане в магазините, тичане из коледните базари или разглеждане на каталози онлайн – тези хора са направо вманиачени по идеалния подарък. За тях никога не е твърде рано да започнат с шопинг спринт, за да не оставят пазаруването за последния момент.

Снимка: iStock

Мечтателят

Кога за последно се снимахте с Дядо Коледа? Може би, като сте били на 10? Е, това изобщо не важи за вярващите в магията на Коледа. Тези хора са мечтатели и пазят детето в себе си, което вярва в чудесата. Често ще ги видите облечени в топли цветни пуловери, а на главите си ще имат диадема с еленски рога или празнична пухкава шапка.

Снимка: iStock

Гринч

Разбира се, всеки познава и по един Гринч. Тези хора са истински коледофоби. И не, това не означава, че не почитат празника. Те просто предпочита обикновените дни пред украсяването за празника. За тях коледната елха е достатъчна декорация. Истината е, че те не са ентусиазирани да участват в коледните дейности, а по-скоро биха предпочели да се излежават на дивана по пижама, вместо да се забавляват на големи празненства със семейството.

Снимка: iStock

С любов към коледните песни

Какво е Коледа без да сте танцували на "All I want for Christmas is you" на Марая Кери? Ами "Jingle Bells" – разбира се, че през декември се чува отвсякъде. А всеки има един приятел, който знае текстовете на почти всички коледни песни. Със сигурност сте чували и непознати, разхождайки се, да си тананикат вечните празнични класики. Да не забравяме и любимите ни детски песнички "С червените ботушки" и "Над смълчаните полета". Има ли малчугани в семейството, няма как да не ви ги изпеят.

Снимка: iStock

Киноманът

За тези хора коледните празници започва с популярните коледни филми. Признайте си и вие – колко пъти сте гледали "Сам вкъщи"? Няма да повярваме, ако кажете, че е само веднъж. Семейните филми, свързани с празника, са се превърнали в традиция и няма как да бъдат пропуснати. Въпреки че ги знае наизуст, киноманът винаги ще намери време, за да изгледа любимия си коледен филм отново.

Снимка: iStock

