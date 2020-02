Февруари продължава с "Диви уикенди" по Viasat Nature и "Разрушаване в Нова Зеландия" по Viasat Explore

Още интересни предавания ви очакват през февруари по Viasat Nature и Viasat Explore.

Пътуваме по света с Viasat Nature, за да разгледаме отблизо дивата природа на Шри Ланка и животните, които доминират африканските крайбрежия, както и да изследваме живота на тъпоклюните кайри в Северна Америка и Великобритания. Насладете се на тези поредици и други изненади всяка събота и неделя следобед!Започва от сряда, 19 февруари, в 22:50 ч. Сезон: 1, Брой епизоди: 10 x 30 мин. Оригинално заглавие: Demolition NZ Действието се развива в Крайстчърч, Уелингтън, Окланд. За пръв път камерите показват събарянето на повредените от земетресението кейове на Централното пристанище в Уелингтън със специални съоръжения за рязане под вода, доставени от САЩ. Ще видите как емблематичният Ланкастър Парк в Крайстчърч е разрушен парче по парче и как голяма част от него е продадена, рециклирана или използвана отново. Показваме някои от най-големите контролирани експлозии в страната - част от уникалните дейности, необходими, за да се възстанови жизненоважна пътна връзка в Крайстчърч и откриваме защо компания за разрушение в Окланд разбива яхти на стойност милиони долари.От 16 февруари, в 14:00 часа, Повторение: Неделя, 23 февруари, в 19:15 часа Брой епизоди: 1 x 60 мин. Оригинално заглавие: Bears - The Ultimate Survivors Следваме три вида северноамерикански мечки, които се борят, за да оцелеят в бързо променящия се свят. Полярните мечки развиват нови ловни стратегии, докато леденият им свят се топи и скоростта на глобалното затопляне се увеличава; кафявите мечки се научават да съществуват заедно и да споделят източниците си на храна, докато местообитанието им се раздробява все повече; специална порода черни мечки живее добре в отдалечена дъждовна гора. Тези мечки трябва да използват цялата си интелигентност всеки ден, за да набележат нови възможности и да се справят с предизвикателството на несигурното си бъдеще. Не оцеляват непременно най-силните, а най-смелите и изобретателните.Събота, 22 февруари, в 14:00 часа Брой епизоди: 1 x 60 мин. Оригинално заглавие: Puffin Patrol Поглед към колоритния и интересен живот на тъпоклюните кайри. Пътуваме от източен Нюфаундленд - дом на най-голямата колония на тъпоклюни кайри в Северна Америка, до отдалечени места в Мейн и Уелс. Заснет през пролетта и лятото на 2014 г., документалният филм изследва уникалните миграционни модели, хранителните навици, навигационните умения и намаляващата популация на тъпоклюните кайри.Неделя, 23 февруари, в 14:00 часа Брой епизоди: 1 x 60 мин. Оригинално заглавие: Wild Sri Lanka: Realm of the Leopard Година: 2019 Документалният филм показва разнообразната и колоритна дива природа на Шри Ланка - леопарди, чакали и крокодили са върховите хищници, но страната също може да се похвали и с някои от най-редките същества на Земята, сред които бърнестата мечка и сивото тънко лори. Благодарение на югозападния мусон, дъждовете поддържат горската пищност и има много малко човешка намеса, но по-голямата част от Шри Ланка се състои от низини и равнини, разположени в сухата зона на страната. Върховият хищник в тази прашна оскъдица е леопардът. Следваме ежедневието на леопардите и показваме многобройните предизвикателства, с които се сблъскват в началото на сухия сезон.