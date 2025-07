Феномен: "Цунами" от облаци премина над Португалия (ВИДЕО)

Рядко атмосферно явление се наблюдава в Португалия. „Цунами“ от облаци надвисна над три португалски града. Това са гигантски и внушителни облаци, наподобяващи „руло“ и приличащи на цунами, но в небето. Впечатляващата прилика с огромна вълна се дължи на начина, по който облакът се носи ниско над земята и сякаш поглъща хоризонта. Ефектът е още по-драматичен особено когато се появи над вода или плажна ивица, защото напомнящ за гигантска вълна, която се стоварва върху брега.

Cloud Tsunami Sweeps Over Three Portuguese Cities



A rare atmospheric phenomenon rolled across Portugal — a giant “roll cloud” resembling a tsunami in the sky. It was spotted in three coastal cities.



