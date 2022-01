Играчът, който спечели 100 000 от "Стани богат", но трябваше да върне парите

Шоуто стартира през далечната 2001 година, като става първият чужд формат, който се излъчва в България. Оригиналът е британското "Who Wants to be a Millionaire", което се излъчва от 1998 година. Първите български предавания, които тогава излъчва Нова Телевизия с водещ Ники Кънчев, се снимат от студиото в Букурещ, защото в София все още няма такова, пригодено за играта.

За всичките близо 20 години в българския ефир един-единствен играч успя да отговори правилно на последния въпрос, този за 100 000 лева. Това се случва на 13 юни, 2002 година, а щастливецът е софиянецът Асен Ангелов.

Какъв беше въпросът за 100 000 лева?

"Коя година е било в Русия, когато през 1700 година се въвежда новото летоброене", гласи въпросът за максималната награда в играта, а верният отговор, който Ангелов дава, е 7213 година.

Фурорът на софиянеца става тема номер 1 в държавата, а самият Ангелов успява да прибере чека от наградата си на пищно шоу, организирано от Нова телевизия.

Какво се случва след това?

Само 2 седмици по-късно обаче Ангелов бил принуден да върне спечелената награда. Причината е, че продуцентите от "СИА Адвъртайзинг" разбрали, че дъщерята на Ангелов работи в Нова телевизия. Това е известната водеща Искра Ангелова, която по-късно води "Нощни птици" по БНТ, но по това време работи в телевизията, излъчваща "Стани богат".

Според световните правила на играта служител на компанията или на телевизията и преките членове на техните семейства нямат право да участват в шоуто.

Въпреки студеният душ, който получил, Асен Ангелов се съгласил, че парите трябва да бъдат върнати. Почти 19 години по-късно все още никой не е успял да отговори правилно на последния въпрос в играта.