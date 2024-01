Изгониха "гола" инфлуенсърка от фитнес зала (ВИДЕО)

Реакцията на трениращите във фитнеса обаче не е това, което Рейнолдс и екипът ѝ са очаквали. Напомпаните мъже, покрай които минава красивото 25-годишно момиче, не остават особено доволни от това, което виждат, а един дори ѝ обяснява, че ако не е облечена, трябва да напусне. Коментарите под видеото също са преобладаващo критикуващи блондинката, като мнозина отбелязват, че поведението ѝ и облеклото ѝ са тотално неприемливи.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv