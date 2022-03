Какво съдържат и как се правят детските лакомства – бонбоните маршмелоус?

Това не е просто пухкаво парче за вашия горещ шоколад! Стигаме до дъното на историята, за да намерим отговора на един въпрос: От какво са направени маршмелоу бонбоните?

Те са най-доброто лакомство за къмпинг край огнището, топят се перфектно в горещ шоколад и дори могат да направят рецептите за бисквитки по-добри. Но когато става въпрос за списъка на съставките, маршмелоу са една голяма, мистерия.

От какво са направени маршмелоу?

Това е въпрос на любопитни факти за храната с изненадващ отговор. Те наподобяват пълнежа на холидейките от детството ни. Имаме чувството, че вероятно не включва много витамини и минерали, но толкова много от любимите ни лакомства не го правят.

Какво представляват маршмелоу?

На испански те се наричат ​​malvavisco, а на френски - guimauve, но няма съмнение, че маршмелоу са се смятали предимно за американски.

Маршмелоу са дъвчащи, ефирни, разтегливи, топени, лепкави, бухнали и сладки бонбони подобни на възглавнички. Въпреки че съвременните маршмелоу са разработени с чудесата на науката за храните, те имат изненадващо древна история, която се простира до древните египтяни. Обикновеният маршмелоу е основно пяна, подсладена със захар и царевичен сироп, бухнал от въздуха и стабилизиран с желатин, който му придава това еластично разтягане.

Съставки за маршмелоу

Има само четири съставки на маршмелоу: захар, въздух, царевичен сироп и желатин. Отговорът на въпроса „От какво са направени маршмелоу?“ е изненадващо прост.

Въпреки че има много ползи за здравето, желатинът също е малко груб – това е протеинов продукт, получен чрез варене на животински колаген, който се намира в костите и съединителната тъкан на животните (но не и в мазнините им). Всъщност този процес е в основата на много други храни, защото варенето на кости е начинът, по който се прави бульон.

Да, технически това означава, че маршмелоу има съставки, които са направени от кости (обикновено свински или кравешки кости) и следователно не са безопасни за вегани или вегетарианци. Възможно е обаче да се правят вегански и вегетариански заместители, които имитират свойствата на желатина.

Как се правят маршмелоу?

Маршмелоу се приготвя, като първо се омекотява желатинът в топла вода, което води до разплитане на протеиновите му нишки. След това се разбива с въздух и се добавят захарта и царевичния сироп. Когато желатинът се охлади, някои от протеиновите нишки се навиват заедно, докато други остават хлабави и гъвкави. Въздухът и подсладителите (а понякога и емулгаторите, като нишестето) се смесват в структурата на желатина, така че когато цялата смес се охлади, тя се втвърдява в бухналата, сладка консистенция, която познаваме и обичаме.

