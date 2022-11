Кои са най-известните личности зодия Лъв?

Художници, медийни герои, блогъри, модели Лъвове - всички те са обединени от желанието да постигнат признание и слава.

Смелостта, амбицията, както и талантът на лидер и мениджър им помагат да станат не само най-известните хора в своята област, но и наистина велики хора. Нека поговорим за знаменитостите от зодия Лъв.

Звезди, родени под знака на Лъва

Сред чуждестранните знаменитости, родени под знака на Лъва, често има собственици на престижни световни награди. Това лесно се обяснява с факта, че Лъвовете се стремят да бъдат най-добрите във всичко.

Ким Катрал (21.08.1956 г.). Американска актриса, чиято световна популярност й носи ролята на Саманта Джоунс в култовия сериал Сексът и градът.

Чарлийз Терон (07.08.1975 г.). Носителката на наградите "Оскар" и "Златен глобус", известна като многостранна актриса, включително във филмите "Адвокатът на дявола", "Чудовище", "Лудия Макс", "Експлозивна блондинка", е приемна майка на три деца.

Меган Маркъл (08.04.1981). Актрисата от сериалите "C.S.I.: От местопрестъплението", "Форсмажорни обстоятелства", "Касъл" е по-известна като съпругата на принц Хари (внук на британската кралица Елизабет II), от когото има две деца.

Кои са тайните качества на зодия Лъв, за които много хора не знаят?

Мила Кунис (14.08.1983 г.). Американска актриса, участвала във филмите "Черният лебед", "Изкачването на Юпитер", "Лоши майки", е омъжена за Аштън Къчър от 2015 г., от когото има син и дъщеря.

Арнолд Шварценегер (30.07.1947 г.). Културист от австрийски произход, победител в международното състезание "Мистър Вселена", по-известен като Терминатора и бивш губернатор на Калифорния, актьор във филмите "Хищник", "Червена жега", "Пълно припомняне" и др.

Жан Рено (30.07.1948 г.). Френският актьор, придобил световна слава благодарение на ролята на убиеца Леон, е известен и с филмите "Пурпурни реки", "Мисията невъзможна", "Шифърът на Да Винчи", филмографията включва повече от 85 произведения.

Джейсън Стейтъм (26 юли 1967 г.). Британски актьор, известен с участието си във филмите на Гай Ричи "Locks, Stock, Two Smoking Barrels", "Snatch", "The Wrath of Man", както и с участието си в касовите блокбъстъри "The Mechanic", "The Fast and яростният“ и „Мег“.

Ето защо всички са луднали по зодия Лъв

Даниел Радклиф (23.07.1989 г.). Актьорът, който стана популярен благодарение на ролята на Хари Потър, влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-високо платения артист на 2000-те години, приносът му към киното е признат със звезда на Холивудската алея на славата.

В музикалната сфера сред Лъвовете има не просто успешни хора, а истински таланти, които съчетават кариерата на певица с ролята на бизнесдама.

Дженифър Лопес (24.07.1969 г.). Певица, актриса, танцьорка, дизайнер, издала 8 студийни албума и над 70 сингъла, участвала във филмите "Сватбен организатор" и "Хайде да танцуваме". Най-голямо внимание на обществеността предизвикват нейните многократни романи с актьора Бен Афлек.

Мадона (16.08.1958 г.). Най-успешната изпълнителка, актриса и режисьор в Световните рекорди на Гинес има прословутата репутация на една от иконите на поп музиката.